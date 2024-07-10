العالم اليوم - غالانت: إسرائيل مستعدة لفتح معبر رفح بـ"شرط"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 يوليو 2024 04:25 مساءً - أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن إسرائيل مستعدة لفتح معبر رفح الحدودي، بشرط عدم عودة حركة حماس إلى المعبر.

وقال غالانت خلال لقاء مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، إن إسرائيل مستعدة لفتح معبر رفح لكنها لن تقبل عودة حماس إليه".

وشدد غالانت للمبعوث الأميركي على ضرورة إيجاد حل يمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، من أجل انسحاب الجيش الإسرائيلي من جزء من محور فيلادلفيا والتقدم في المفاوضات.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الإسرئيلي، بنيامين نتنياهو، أثناء لقائه بماكغورك ومناقشة موضوع المفاوضات، التزامه بـ"الصفقة طالما تم الحفاظ على الخطوط الحمراء الإسرائيلية".

وانطلقت اليوم الأربعاء، مفاوضات صفقة الرهائن والهدنة في غزة بين إسرائيل وحماس، في العاصمة القطرية الدوحة. حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وتلتقي وفود من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل في الدوحة، الأربعاء، من أجل استئناف محادثات وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن في غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية إن الوفد الإسرائيلي يضم رئيس الموساد ديفيد بارنيا، ورئيس الشاباك رونين بار، والمكلف بقضية الرهائن في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون.