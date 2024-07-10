رئيس الأركان الإسرائيلي: نسعى لقتل عدد كبير من قادة حماس

جدة - نرمين السيد - هرتسي هاليفي ـ رئيس الأركان الإسرائيلي

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إننا "نمارس ضغطا عسكريا بأشكال مختلفة لإعادة المحتجزين بقطاع غزة".





وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نسعى لتدمير أكبر قدر ممكن من البنى التحتية في قطاع غزة وقتل عدد كبير من قادة حماس. وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العـدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38295 شـهيدا و88241 مصابا منذ 7 أكتوبر. وقالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 52 شـهيدا و208 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية.

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