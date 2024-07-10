نتنياهو يؤكد للمبعوث الأمريكي التزامه بصفقة التبادل بشرط

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو أكد للمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، التزامه بصفقة التبادل بشرط الحفاظ على الخطوط الحمراء الإسرائيلية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وفي ذات السياق، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن "جالانت ناقش مع المبعوث الأمريكي أهمية انتهاز الفرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في غزة". وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قد حمل نتنياهو وجيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن انهيار المسار التفاوضي.

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