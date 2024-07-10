نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحيفة: أوربان يرجح بدء مفاوضات السلام حول أوكرانيا نهاية العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت "إلباييس" عن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان بعد زيارته موسكو وكييف وبكين، أن الشهرين المقبلين سيكونان "أكثر دراماتيكية" في أوكرانيا، مرجحا بدء مفاوضات التسوية نهاية العام.

وبحسب الصحيفة، يرى أوربان أن أوروبا يجب أن تتوصل إلى مبادرة سلام دون انتظار الولايات لأن الحملة الانتخابية مستمرة هناك، ولا ينبغي توقع المبادرات الأمريكية في الأشهر المقبلة.

ووفق الصحيفة، أكد أوربان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ يعتقدان أن مفاوضات سلام جديدة ستجرى بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا بحلول نهاية العام.

كما أشار أوروبان، وفق الصحيفة، إلى أنه تحدث مع الزعيم الصيني حول السيناريوهات المحتملة لتطور الصراع بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وكان أوربان والوفد المرافق له قد وصلوا الجمعة الماضية إلى موسكو، وعقدوا اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها "المرحلة التالية من مهمة السلام"، والتي كانت المرحلة الأولى منها رحلة إلى كييف في 2 يوليو.

وتابع أوربان أنه يعتزم عقد عدة اجتماعات "غير متوقعة بالمثل" قريبا، ونصح زملاءه الأوروبيين بـ "ربط أحزمة الأمان" قبل تحركاته التالية كجزء من "مهمة السلام". وبعد زيارته بكين أعلن أوربان عن توجهه إلى واشنطن.