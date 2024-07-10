فصائل فلسطينية: تمكنا من قنص جندي إسرائيلي غرب مدينة غزة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الفصائل الفلسطينية، أنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة الإخبارية، تمكنت الفصائل الفلسطينية، من تفجير ثلاث آليات عسكرية إسرائيلية بعبوات أرضية مزروعة مسبقا في حي تل الهوى بمدينة غزة. وقبل قليل، أفاد الإعلام الإسرائيلي، بارتفاع عدد قتلى المعارك مع حزب الله في الشمال إلى 28، بينهم 17 جنديا و11 مستوطنا.

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