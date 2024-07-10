الصفدي: جهود مصرية أردنية مشتركة لوقف إطلاق النار في غزة

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جدة - نرمين السيد - وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
وأضاف "الصفدي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري الدكتور بدر العاطي بمقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الإدارية ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل حوّلت قطاع غزة إلى مقبرة للأطفال الفلسطينيين والقانون الدولي والقيم الإنسانية.
وأشار إلى أن هناك جهودا مصرية أردنية مشتركة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، مضيفًا أن مصر والأردن يتفقان على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل فوري وإيجاد حل شامل يعالج جذور الصراع.
وأكد أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر لمصر والأردن ونرفضه بشكل مطلق.
وأوضح أن الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية تقوّض فرص تحقيق السلام ونحذر من حرب إقليمية إذا تفجرت الأوضاع، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب غير مسبوقة في التاريخ الحديث.
ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
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