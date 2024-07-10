سيناتور ديمقراطى يعلن انفصاله عن بايدن.. ويؤكد: ترامب سيفوز بأغلبية ساحقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 05:33 مساءً - قال السيناتور الديمقراطي عن ولاية كولورادو مايكل بينيت إن الرئيس الأمريكي جو بايدن من المرجح أن يخسر محاولة إعادة انتخابه في نوفمبر، ما وجه ضربة لجهود الرجل البالغ من العمر 81 عامًا لاحتواء الأضرار في الكابيتول هيل عقب اداءه الكارثي في المناظرة امام ترامب.

أشار موقع اكسيوس إلى أن بينيت هو أول ديمقراطي في مجلس الشيوخ ينفصل علنًا عن بايدن,وهو واحد من ثلاثة ديمقراطيين في مجلس الشيوخ قالوا إنهم يشكون في قدرة بايدن على هزيمة الرئيس السابق ترامب، حيث يحاول حلفاء الرئيس طمأنة أعضاء حزبهم بأن بايدن يجب أن يكون مرشحهم الرئاسي حيث قال بينيت خلال مقابلة شبكة سي إن إن : "أعتقد أن دونالد ترامب في طريقه للفوز بهذه الانتخابات وربما الفوز بها بأغلبية ساحقة".

اجتمع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ معًا يوم الثلاثاء لأول مرة منذ ما قبل أداء بايدن السيئ في المناظرة، وغادروا دون مسار واضح للمضي قدمًا، وقال العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إن الحزب يحتاج إلى إجراء محادثة حول ما إذا كان يجب أن يظل بايدن في صدارة القائمة بعد سماع مخاوف من الناخبين لكنهم انهوا اجتماعهم بمواقف دون تغيير وجادلوا ان المحادثات حول المستقبل يجب ان تستمر.

وأعرب الديمقراطيون عن مخاوفهم من أن ترشيح بايدن قد يكون عبئًا على سباقات التصويت - وهو الخوف الذي شاركه بينيت قائلا: " ترامب سيسيطر على مجلسي الشيوخ والنواب اذا فاز في الخريف"

وقال المتحدث باسم حملة بايدن كيفن مونوز في بيان إلى أكسيوس أن لا أحد كان أكثر التزامًا بهزيمة ترامب والدفاع عن لبديمقراطية الامريكية من بايدن، وأضاف: "وقليلون يعرفون أفضل من جو بايدن أهمية الظهور والحملات لكسب دعم الناخبين كان من المفترض أن يكون هذا دائمًا سباقًا متقاربًا - والديناميكيات في اللعب هي تلك التي توقعناها منذ فترة طويلة ولا يزال الناخبون قلقين للغاية بشأن دونالد ترامب وأجندته الضارة، وكلما زاد تفاعلنا وتواصلنا مع الناخبين، زاد دعمهم للرئيس بايدن".