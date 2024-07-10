زيلينسكي: نواصل العمل مع واشنطن لإمدادنا بطائرات F-16

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إننا نواصل العمل مع واشنطن لإمدادنا بمزيد من طائرات الـ F-16 في القريب العاجل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، القادة السياسيين الأمريكيين في واشنطن، اليوم الأربعاء، على عدم انتظار نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر للتحرك بقوة لمساعدة بلاده في حربها ضد روسيا.

وقال زيلينسكي، في خطابه بمعهد رونالد ريجان عشية انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي: "الجميع ينتظر نوفمبر.. الأمريكيون ينتظرون نوفمبر، وفي أوروبا والشرق الأوسط والمحيط الهادي، يتطلع العالم بأسره نحو نوفمبر، والحق يقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضًا ينتظر نوفمبر".

وتابع الرئيس الأوكراني: "حان الوقت للخروج إلى العلن واتخاذ قرارات قوية.. حان الوقت للعمل وعدم الانتظار لشهر نوفمبر أو أي شهر آخر".

ولاتزال الهجمات المتبادلة بين كييف وموسكو مستمرة منذ عام 2022، بل اتخذت مسارًا تصاعديًا خلال الأشهر القليلة الماضية مع إعلان روسيا السيطرة على عدة مناطق بمدينة خاركيف ثاني أكبر المدن الأوكرانية من جهة، وحصول أوكرانيا على ضوء أخضر لاستخدام أسلحة ممنوحة من الغرب ضد أهداف في روسيا من جهة أخرى.