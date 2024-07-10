نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله" لإسرائيل: أنتم ستتعبون والمقاومة لن تستلم! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نائب الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم إن بعض الدول الكبرى تبحث عن حل للحرب على غزة، مشددا على أنه لا خيار اسمه الاستسلام.

ورأى قاسم في تصريح أنه "لدينا أزمة كبيرة في اعتداء إسرائيل على غزة منذ 9 أشهر وهذا العدوان ما كان ليطول لولا الدعم الأمريكي بكل أشكاله على المستوى العسكري والإعلامي والثقافي والسياسي والرعاية الدولية والضغط على مجلس الأمن".

وشدد على أن "أمريكا هي المسؤول الأول عن دعم هذه الجرثومة السرطانية، ولولا هذا الدعم لما استطاعت إسرائيل أن تصمد"، مشيرا إلى أنه "يحكى عن إمكانية أن يكون هناك اتفاق ولكن إذا بقيت أمريكا تتابع بالطريقة نفسها عندها لن يستجيب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لأنه يرى أن الأمريكيين لا يضغطون عليه الضغط الصحيح ففي حال ضغط الأمريكي بشكل جدي فسيجبر حتما نتنياهو على إيقاف الحرب".

ولفت قام إلى أنه "إذا كانت إسرائيل تراهن على أن الفلسطينيين سيتعبون فهذا لن يحصل، أنتم ستتعبون وسيبقى الفلسطينيون جبالا صامدة تقاتل وتضحي"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني مصمم على البقاء في الميدان حتى النصر أو الشهادة، في المقابل إسرائيل تنتكس يوما بعد يوم".

وأضاف: "إذا كانت بعض الدول الكبرى تبحث عن الحل فالحل يبدأ من وقف إطلاق النار وأي خيار آخر لا يساعد على الحل وهنا نحن أمام خيارين إما استمرار القتال وإما وقف إطلاق النار فلا يوجد خيار ثالث إسمه الاستسلام لأن المقاومة لن تستلم. لذلك العالم لا بد أن يأخذ خيارا، ونحن في لبنان إن أوقفوا في غزة سنوقف وإن أكملوا فسنكمل".