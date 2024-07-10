العالم اليوم - هبوط مخزونات النفط والبنزين وصعود نواتج التقطير في أميركا

انتم الان تتابعون خبر هبوط مخزونات النفط والبنزين وصعود نواتج التقطير في أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 يوليو 2024 07:29 مساءً - تراجعت مخزونات النفط الخام لدى الولايات المتحدة بواقع 3.4 مليون برميل إلى 445.1 مليون في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن تنخفض 1.3 مليون.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 702 ألف برميل خلال الأسبوع.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 317 ألف برميل يوميا.

وصعد معدل تشغيل المصافي 1.9 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأفادت الإدارة بأن مخزونات البنزين نزلت مليوني برميل خلال الأسبوع إلى 229.7 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بأن تنخفض 0.6 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تقدمت 4.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 124.6 مليون مقارنة بتوقعات بصعودها 0.8 مليون.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع 615 ألف برميل يوميا.