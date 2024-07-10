نصر الله: ملتزمون بمواصلة العمل ضمن معركة «طوفان الأقصى» دعما لغزة

جدة - نرمين السيد - قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إننا ملتزمون بمواصلة العمل ضمن معركة "طوفان الأقصى" دعما للمقاومة في قطاع غزة.





وأضاف نصر الله، اليوم الثلاثاء، خلال كلمة له نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وقف العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشمالية مرهون بوقف العدوان على قطاع غزة. وتابع: "نواصل استهداف مواقع جيش الاحتلال في المناطق الشمالية وحققنا إصابات مباشرة في صفوف قواته".

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