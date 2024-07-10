مدير الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة: أكثر من مليون نازح في رفح

جدة - نرمين السيد - المجاعة في غزة

أكد جورجيو بتروبوليس، مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة، أن إغلاق معابر القطاع من جانب إسرائيل يفاقم الأوضاع الإنسانية، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.





وقال مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة: "أكثر من مليون نازح في رفح جنوبي القطاع وحالة من التدهور والدمار الشامل تسود كل أنحائه". وأضاف: "يجب وقف الحرب على القطاع حتى نتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية، ونطالب بفتح مسارات آمنة لإيصال المساعدات للقطاع وتأمين عمل فرق الإغاثة الدولية به".

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