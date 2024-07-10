فرنسا: قلقون إزاء تقارير عن استهداف إسرائيل مخيم نازحين بغزة

جدة - نرمين السيد - قالت فرنسا، اليوم الأربعاء، إنها تشعر بقلق عميق إزاء تقارير عن سقوط صاروخ إسرائيلي على مخيم في جنوب قطاع غزة، كان يتجمع فيه مدنيون نازحون لمشاهدة مباراة لكرة القدم في إحدى المدارس، بحسب موقع القاهرة الإخبارية نقلا عن "رويترز".





وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن 29 شخصًا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، استشهدوا في الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على المنطقة القريبة من مدينة خان يونس، أمس الثلاثاء. وعبرت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عدة غارات جوية إسرائيلية على مدارس تؤوي نازحين في غزة، بما في ذلك مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومدرسة مرتبطة بالبطريركية اللاتينية في القدس. وأضافت في بيان "من غير المقبول استهداف المدارس التي صارت تستخدم لإيواء مدنيين أجبروا على ترك منازلهم بسبب القتال".

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