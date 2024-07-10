القوات الروسية تسيطر على مواقع أكثر فائدة عملياتية في دونيتسك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 08:33 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية " سبوتنك" أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية استهدفت تجمعات للقوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 31 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين 34، و36 من مشاة البحرية، ولواءي الدفاع الأرضي 113، و127، واللواء 13 من الحرس الوطني في مناطق فولشانسك، ومالي بروخودي، وبورشيفايا، وفيلتشا، وغلوبوكوي، وليبتسي، في مقاطعة خاركوف.

وأوضحت الوكالة أنه تم صد هجومين مضادين من قبل تشكيلات اللواء الهجومي 92، والكتيبة الهجومية 42 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مشيرة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 275 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "كازاك"، وعربتين عسكريتين، ومدفع هاوتزر عيار 155 أمريكي الصنع من طراز "M777"، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف-إن".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 275 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "كازاك"، وعربتين عسكريتين، ومدفع هاوتزر عيار 155 أمريكي الصنع من طراز "M777"، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30"، ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف-إن".

وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة، ودمرت تشكيلات الألوية الآلية 14 و30 و44 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع 110، واللواء 12 التابع لكتيبة "آزوف" في مناطق كوبيانسك، وسينكوفكا، وبتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف، وماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.