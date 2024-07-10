نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصين تشارك في مناورات عسكرية في بيلاروسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الجيش الصيني هذا الأسبوع في سلسلة من المناورات العسكرية مع الجيش البيلاروسي في بريست، جنوب غرب بيلاروسيا على الحدود مع بولندا، عضو حلف شمال الأطلسي.

وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان الأربعاء: "أقيم في8يوليو حفل إطلاق المناورات العسكرية المشتركة هجوم الصقور 2024 بين الصين وبيلاروسيا في بريست".

وأضافت "أعرب قادة الجانبَين عن أملهم في أن تسمح هذه التدريبات التعلّم من الآخرين وتحسين التقنيات القتالية وتعميق التعاون والتواصل بين الجيشين"، مشيرة إلى أن المناورات ستستمر إلى منتصف يوليو.

ولم تذكر عدد الجنود أو المعدات المشاركة في المناورات في الجانب الصيني.

ولم تقدّم وزارة الدفاع البيلاروسية تفاصيل، لكنها أشارت إلى أن المناورات هدفها "مكافحة الإرهاب".

وتنشر الصين في هذه المناورات جنودًا على حدود حلف شمال الأطلسي على أراضي أقرب حليف لروسيا.

والتدريبات التي بدأت هذا الأسبوع هي أول مناورات صينية في بيلاروسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع البولندية إنها تراقب وتحلل باستمرار الوضع على الحدود. وكذلك تدريبات مكافحة الإرهاب الصينية البيلاروسية.

وأضافت "رغم إعلان مشاركة محدودة النطاق لقوات وموارد الصين الشعبية، ترى وزارة الدفاع خطورة في استخدام هذه العمليات لأغراض التضليل والدعاية... بمناسبة قمة ناتو في واشنطن".