نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - متحدث الدفاع المدني بغزة: بعد الانسحاب الإسرائيلي من الشجاعية المنطقة صارت مدينة اشباح.. ولا حياة لمن تنادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف الرائد محمود بصل، متحدث الدفاع المدني بقطاع غزة، الوضع المأساوي الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشجاعية بعد انسحاب القوات.

مدينة أشباح

مدينة أشباح

في تصريح لبوابة دوت الخليج، أشار بصل إلى التدمير الهائل الذي لحق بالبنية التحتية والمربعات السكنية في الحي، حيث لم يعد هناك بيت صالح للسكن، مما حول المنطقة إلى مدينة أشباح. وأكد بصل أن العديد من المناشدات وصلت من حي الشجاعية، إلا أن الكثير من السكان أصبحوا شهداء قبل وصول المساعدة.

أسباب أعاقت تقدم فرق الدفاع المدني في غزة

وأشار الرائد محمود بصل إلى الأسباب التي أعاقت تقدم فرق الدفاع المدني في غزة، حيث لم يكن هناك تنسيق مع الصليب الأحمر، ولم يسمح الاحتلال بأي نوع من أنواع التواصل أو التنسيق لإنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية الطبية.

وأوضح أن قوات الاحتلال لا تزال تتواجد في مناطق تل الهوى والصناعة ورامزون الطيران، مما يجعل من الصعب جدًا تقديم المساعدة. وأضاف أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود نحو 30 شهيدًا، بالإضافة إلى العديد من الجرحى الذين ينزفون في الشوارع، والعوائل المحاصرة في منازلها.

ناشد الرائد محمود بصل المؤسسات الدولية مرة أخرى بضرورة التدخل الفوري، مؤكدًا على الوضع المأساوي في القطاع والمناطق التي تتواجد فيها قوات الاحتلال. وأوضح أن هناك حاجة ماسة لتنسيق الجهود الإنسانية من أجل التقدم وإنقاذ الأرواح، إلا أن النداءات المستمرة لم تجد استجابة تذكر، معبرا: “لا حياة لمن تنادي”.