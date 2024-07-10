أونروا: مقتل 524 شخصا جراء هجمات نفذها الاحتلال ضد منشآتنا في قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - مدرسة أونروا في مخيم النصيرات

كشفت وكالة الأونروا عن مقتل 524 شخصا جراء 453 هجمة نفذها الاحتلال ضد منشآتنا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.





وكان المفوض العام لوكالة "الأونروا"، قد أعلن أن 4 مدارس قصفت في الحرب الجارية بقطاع غزة خلال 4 أيام، مشيرا إلى أن ثلثي مدارس الوكالة تعرضت للقصف أو تضررت منذ بدء الحرب على غزة.

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