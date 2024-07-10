سفيرا روسيا وقطر لدى طرابلس يدعوان إلى توافق ليبي ينهي الأزمة السياسية

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أحمد جودة - القاهرة - التقى السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، يوم الأربعاء، السفير القطري خالد الدوسري، وبحثا العملية السياسية في ليبيا وضرورة وحدة الصف الليبي.

عقد الاجتماع بمقر سفارة دولة قطر في طرابلس، وأكد سفير روسيا ونظيره القطري، على ضرورة توافق الأطراف الليبية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد وتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات العامة.

كما أضاف بيان صادر عن سفارة دولة قطر بطرابلس أن السفيرين استعرضا خلال الاجتماع العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.