العالم اليوم - شمال الدرعية.. منطقة جديدة "متعددة الاستخدامات" بالسعودية

انتم الان تتابعون خبر شمال الدرعية.. منطقة جديدة "متعددة الاستخدامات" بالسعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 يوليو 2024 11:22 مساءً - أعلنت شركة الدرعية السعودية، الأربعاء، عن توقيع عقد مع شركة "السيف مهندسون مقاولون" بالشراكة مع الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC)؛ لتنفيذ مشروع أعمال بناء وتشييد واسعة النطاق في المنطقة الشمالية من الدرعية.

وتتضمن تفاصيل المشروع، الذي يعد أضخم العقود الإنشائية الممنوحة في تاريخ تطوير الدرعية حتى الآن بقيمة تتجاوز 7.8 مليارات ريال (ملياري دولار)؛ بناء منطقة متعددة الاستخدامات، تضم مؤسسات تعليمية متقدمة ومواقع ثقافية ومكاتب حديثة وفندقًا فاخرًا.

ويأتي المشروع للمساهمة في إنجاز مشروع تطوير الدرعية الذي يمثل أهم وجهة تاريخية وثقافية في السعودية.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء ابتداء من الربع الثالث من العام الحالي 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو: "يمثل هذا العقد خطوة كبيرة ضمن خططنا والتزامنا المستمر بأن تصبح الدرعية من أهم وأبرز المواقع السياحية والتجمع الإنساني والثقافي في العالم".

وأضاف: "يُعد هذا العقد من أكبر العقود من حيث حجمه ونطاقه وأهميته ضمن الخطة التطويرية لمشروع الدرعية، وتمثل هذه الاتفاقية أيضًا مثالًا آخر على العلاقات الاقتصادية الوثيقة والشراكات التجارية الوطيدة التي يتم تأسيسها بين المملكة العربية السعودية والصين".