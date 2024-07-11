عاجل.. الناتو: نرحب بـالسويد العضو الثاني والثلاثين والأحدث في الحلف

جدة - نرمين السيد - أعرب حلف شمال الأطلسي "الناتو"، عن ترحيبه بـالسويد العضو الثاني والثلاثين والأحدث في الحلف، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.





وأوضح الحلف في بيان قادته الذي صدر منذ قليل، أن الحلف يظل هو الأقوى في التاريخ، مبينا: "نتعهد بحماية كل شبر من أراضيه بمقتضى البند الخامس".

وشدد الناتو على أن روسيا تظل هي التهديد الأخطر على أمن دول الحلف.