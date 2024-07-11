قادة الناتو يبدون قلقهم تجاه الشراكة بين روسيا وهذه الدولة

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جدة - نرمين السيد - جانب من قمة الناتو في واشنطن
وفي بيان صدر عقب قمتهم في واشنطن أمس الأربعاء، أشار قادة الناتو إلى أن الصين أصبحت عاملًا حاسمًا في تمكين روسيا من مواصلة حربها ضد أوكرانيا من خلال شراكة "بلا حدود" ودعم واسع للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية.
دعا قادة الناتو الصين إلى التوقف عن تقديم أي دعم مادي أو سياسي للمجهود الحربي الروسي، موضحين أن هذا الدعم يشمل نقل المواد ذات الاستخدام المزدوج، مثل مكونات الأسلحة والمعدات والمواد الخام التي تستخدم في قطاع الدفاع الروسي.
وأكد القادة في بيانهم أن الصين لا يمكنها دعم أكبر حرب في أوروبا في التاريخ الحديث دون أن يترتب على ذلك تأثير سلبي على مصالحها وسمعتها.
وشدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على أن الرسالة الصادرة عن القمة كانت واضحة وقوية، مشيرًا إلى تحميل الصين مسؤولية تمكين روسيا من الحرب.
خلال قمتهم في واشنطن، تعهد قادة دول الناتو بتقديم مساعدات عسكرية بقيمة لا تقل عن 40 مليار يورو لأوكرانيا خلال العام المقبل، لمساعدتها في القتال ضد روسيا.
صدر البيان قبل مشاركة قادة أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية في أعمال القمة يوم الخميس. وللعام الثالث على التوالي، يشارك في قمة الناتو قادة الدول الأربعة الشريكة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
دعت الولايات المتحدة حلفاءها الأوروبيين منذ سنوات إلى إيلاء اهتمام أكبر للتهديدات التي تشكلها الصين، وهو ما يظهر بوضوح في هذه القمة.
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