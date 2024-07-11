جيش الاحتلال يعلن إنهاء عملياته في هذه المنطقة شرق غزة

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جدة - نرمين السيد - جانب من عمليات الاحتلال الإسرائيلي في الشجاعية
ووفقًا لبيان صادر عن الجيش، فقد أنهت قواته مهمتها في منطقة الشجاعية، حيث تم تدمير ثمانية أنفاق والقضاء على "عشرات المقاتلين"، كما نقلت وكالة "فرانس برس".
الهجوم على الشجاعية بدأ في 27 يونيو، ومن ثم تم توسيع العمليات لتشمل أحياء أخرى، مما أدى إلى نزوح آلاف السكان الفلسطينيين بعد تلقيهم دعوات لإخلاء بعض المناطق.
وفي هذا السياق، أكد فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، موضحًا أن أكثر من 80% من سكان القطاع قد نزحوا ويعيشون في ظروف وصفتها الأمم المتحدة بـ "الكارثية".
وفي مساء الثلاثاء، استهدفت غارة جوية مدرسة جنوبي غزة، مما أدى إلى استشهاد 29 شخصًا. هذه كانت رابع غارة جوية تستهدف مؤسسة تعليمية في القطاع الفلسطيني خلال أربعة أيام فقط، مما يزيد من معاناة السكان المحليين ويعقد الوضع الإنساني المتدهور.
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