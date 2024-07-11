عاجل.. مظاهرات في تل أبيب للإطاحة بنتنياهو وإبرام صفقة المحتجزين

جدة - نرمين السيد - مظاهرات ضد نتنياهو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن عائلات المحتجزين الإسرائيليين تتظاهر في تل أبيب وتطالب بإبرام صفقة لتبادل المحتجزين والإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".





وانطلقت مُسيرة إسرائيلية من تل أبيب نحو القدس المحتلة تطالب بإبرام صفقة لتبادل الأسرى. ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اعتقلت شرطة الاحتلال متظاهرين خلال المظاهرات وأن جميع الطرق القريبة من الاحتجاجات فتحت أمام حركة المرور حوالي منتصف الليل. وجرى اعتقال بعض الأشخاص بعد اندلاع مناوشات بين الشرطة والمتظاهرين أثناء محالوتهم السير نحو طريق "أيالون السريع" وقيامهم بإطلاق ألعاب نارية أثناء سيرهم.

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