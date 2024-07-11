العالم اليوم - دونالد ترامب يبحث عن نائب له

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 يوليو 2024 12:24 مساءً - من سيختاره دونالد ترامب ليكون نائبا له؟ سؤال تدور حوله العديد من التكهنات في الولايات المتحدة. فالمرشح الجمهوري يبحث عن شخص كفء ومخلص ليشغل منصب نائب الرئيس ويتعين عليه أن يعلن عن هوية ذلك الشخص رسميا قبل انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي الأسبوع المقبل والذي سيتم خلاله تثبيت ترشيح الثنائي الذي سيشكله ترامب مع نائبه.

اختيار كان من المفترض أن يتم في وقت سابق. لكن الجمهوريين فضلوا ترك الأضواء مسلطة خلال الفترة الماضية على قضية صحة بايدن. منافس ترامب حتى الآن في انتخابات نوفمبر المقبل.

ويشير في هذا الخصوص الخبير الاستراتيجي الجمهوري ستيف هاوس خلال مداخلته مع برنامج "أميركا اليوم" على دوت الخليج إلى وجود خيارات أمام الرئيس السابق دونالد ترامب ليختار نائبا للرئيس.