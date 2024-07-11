عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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جدة - نرمين السيد - مستوطنون إسرائيليون
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بأن العشرات من المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى، وادوا طقوسا تلمودية في باحاته.
وأضافت أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.
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