المكتب الإعلامي بغزة يعلن إعادة تشغيل مستشفيي المعمداني والخدمة العامة

جدة - نرمين السيد - المستشفى المعمداني في غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إعادة تشغيل مستشفيي المعمداني والخدمة العامة بدءا من اليوم بعد أن أخرجهما الاحتلال عن الخدمة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان الإعلام الفلسطيني، قد أفاد بتعرض محيط مستشفى المعمداني لإطلاق نار كثيف من مسيرات تابعة للاحتلال أجبرته على الإغلاق. وأكد، أن هناك عمليات مغادرة عشوائية للنازحين داخل مستشفى المعمداني من جراء وابل إطلاق النار الكثيف.

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