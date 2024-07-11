ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة بعد 7 أكتوبر إلى 9625

جدة - نرمين السيد - اعتقالات إسرائيلية

أعلنت هيئة شؤون الأسرى، ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 9625 معتقلا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت هيئة شؤون الأسرى، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 15 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون. ومنذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة، فإن بعض العائلات لا تعرف مصير أبنائها، لأن الاحتلال يمنع زيارات الصليب الأحمر ومحامي هيئة شؤون الأسرى. كما تمعنت قوات الاحتلال في سياسة إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، ومنهم سيدات وأطفال قيد الاعتقال الإداري.

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