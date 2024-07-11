نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل جندي إسرائيلي بمعارك وسط قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن جنديا قتل خلال المعارك الدائرة في وسط قطاع غزة.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجندي القتيل يتبع الكتيبة 931 في لواء ناحال.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الأربعاء، مقتل جندي خلال المعارك في مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أن "الرائد تل لاهات (21 عاما) من منطقة كفار سابا مقاتل في وحدة "ماغلان" تشكيل كوماندوز، مشيرا إلى أنه قتل في التاسع من يوليو 2024 في معركة بغزة.

وبهذا يرتفع عدد القتلى من الضباط والجنود الإسرائيليين، ممن سمح بنشر أسمائهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 الماضي 681 قتيلا، بينهم 328 منذ بدء العملية البرية في القطاع.