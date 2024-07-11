العالم اليوم - اليوم 279.. مقتل 34 على الأقل بغارات على غزة ورفح

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 يوليو 2024 01:21 مساءً - قالت مصادر طبية، اليوم الخميس، إن 34 مواطنا على الأقل قتلوا جراء غارات إسرائيلية على مدينتي غزة ورفح، وذلك في اليوم 279 للهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وأفاد الدفاع المدني، بأن هناك أكثر من 30 جثة ملقاة بشوارع حي الرمال ومنطقتي الصناعة والكتيبة في مدينة غزة.

وفي مدينة غزة، أطلقت طائرات مسيرة "كواد كابتر" النار على المنازل في حي الصبرة جنوب المدينة.

كما قتل 4 مواطنين، بينهم طفل، في غارة للقوات الإسرائيلية على حي تل السلطان غرب مدينة رفح، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي وقت سابق، نسفت قوات الاحتلال مبان سكنية وسط المدينة، كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها نحو محيط حي الشابورة وسط رفح.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إذ ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 38295 قتيلا، و88241 مصابا.