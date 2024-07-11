الكرملين: الوثيقة النهائية لقمة حلف الناتو أبرزت عدم دعم الغرب للسلام

جدة - نرمين السيد - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل نقلا عن الكرملين، أن إجراءات الناتو ستتطلب اتخاذ خطوات فعالة من جانب روسيا لمواجهة الحلف.





وأضاف الكرملين، أن الوثيقة النهائية لقمة حلف "الناتو" أبرزت عدم دعم الغرب للسلام. وتؤكد استراتيجية الناتو على توحيد القيادة وتعزيز الدعم العسكري، وتتضمن إنشاء مركز قيادة موحد في ألمانيا، يضم 700 فرد، ويتولى إدارة الدعم الدولي لأوكرانيا. كما تنص النقطة الثانية على التزام الدول الأعضاء في الناتو بالحفاظ على مستوى الدعم الحالي لأوكرانيا لمدة عام آخر على الأقل، وتركز النقطة الثالثة على تسليح متقدم وتعزيز التوافق العسكري من خلال تقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك أنظمة متطورة. فيما تركز النقطة الرابعة على تعميق التوافق العملياتي بين القوات الأوكرانية وقوات الناتو، ما يسهل التعاون المستقبلي ويقرب أوكرانيا من معايير الحلف العسكرية، بينما تشير النقطة الخامسة إلى توقيع اتفاقيات أمنية ثنائية بين أوكرانيا ونحو 20 دولة من حلفاء الناتو.

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