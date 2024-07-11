إعلام إسرائيلي: قتيل وجريحان في استهداف منطقة كابري بالجليل الغربي

أفاد الإعلام الإسرائيلي، بسقوط قتيل وجريحان في استهداف منطقة كابري بالجليل الغربي، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة الإخبارية، قال جيش الاحتلال، إن الدفاعات الجوية اعترضت مسيرات أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

يشار إلى أن وتيرة التصعيد تزايدت بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في الأشهر الأخيرة، وذلك بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، فيما تنذر هذه التصعيدات باحتمالات الذهاب إلى حرب غير محسوبة الأبعاد والعواقب بين الجانبين.