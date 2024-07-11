الولايات المتحدة تعتزم تزويد إسرائيل بشحنة قنابل تزن 500 رطل

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جدة - نرمين السيد - بايدن ونتنياهو
وقال المسؤول الأمريكي - دون الكشف عن هويته - وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الخميس - إن واشنطن أعربت عن قلقها لإسرائيل من استخدام القنابل التي تزن ألفي رطل، وخاصة في عملياتها العسكرية رفح، فيما ستواصل إرسال قنابل تزن 500 رطل في إطار العملية المعتادة.
وأضاف: "كان مصدر قلقنا الرئيسي -ولا يزال- هو الاستخدام المحتمل للقنابل زنة ألفي رطل في رفح ومناطق أخرى في غزة، ولأن قلقنا لم يكن يتعلق بالقنابل زنة 500 رطل فإنها تمضي قدما في إطار العملية المعتادة".
وأفادت الصحيفة بأن القرار الأمريكي جاء في أعقاب حملة ضغط أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت واللوبي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة، بما في ذلك لجنة الشؤون العامة الأمريكية-الإسرائيلية، للمطالبة باستئناف جميع شحنات الأسلحة بغض النظر عن مدى فتكها.
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