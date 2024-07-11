العالم اليوم - غزة.. مقتل 38345 فلسطينيا في الهجوم الإسرائيلي على القطاع

انتم الان تتابعون خبر غزة.. مقتل 38345 فلسطينيا في الهجوم الإسرائيلي على القطاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 يوليو 2024 02:26 مساءً - قالت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي لأعداد الضحايا جراء الهجوم الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 279 على قطاع غزة، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في القطاع.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن عدد القتلى الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 50 قتيلا.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الجرحى بلغ 54 جريحا.

وبهذا ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 38345 فلسطينيا قتيلا و88295 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وكانت مصادر طبية قالت ، اليوم الخميس، إن 34 مواطنا على الأقل قتلوا جراء غارات إسرائيلية على مدينتي غزة ورفح.

وأفاد الدفاع المدني، بأن هناك أكثر من 30 جثة ملقاة بشوارع حي الرمال ومنطقتي الصناعة والكتيبة في مدينة غزة.