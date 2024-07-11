العالم اليوم - روسيا تعلن السيطرة على بلدة أخرى في شرق أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 يوليو 2024 02:26 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي تمكن من السيطرة على بلدة فوسخود في دونيستك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان إن "وحدات من مجموعة القوات ’المركز‘ قامت بتحسين الوضع التكتيكي، ومن خلال الإجراءات النشطة، حررت بلدة فوسخود التابعة في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبحسب البيان "تم صد 5 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو 335 عسكريًا ومركبتين قتاليتين للمشاة، بما في ذلك مركبة قتال مشاة أميركية الصنع من طراز برادلي ومركبتين"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وأشار بيان وزارة الدفاع إلى أن "العسكريين الروس من مجموعة قوات ’الغرب‘ استهدفوا القوات الأوكرانية في منطقتي سينكوفكا وبيريستوفوي" في مقاطعة خاركيف، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 460 جنديًا، ودبابة، و3 ناقلات جند مدرعة، والعديد من المدافع.

وأضاف البيان: "سيطرت وحدات من مجموعة ’الشرق‘ على مواقع أكثر فائدة، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 155 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و8 مركبات، وبعض المدافع الميدانية".

وأوضح أن وحدات من مجموعة القوات ’الجنوب‘ حسنت الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق كونستانتينيفكا وكوراخوفو وإيلينكا وتشاسيف يار في مقاطعة دونيتسك، وفقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 700 عسكري، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز كوزاك، وسيارتين".