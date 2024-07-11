حزب الله: نفذنا هجوما على مقر قيادة كتيبة مدفعية الاحتلال بالجليل الغربي

جدة - نرمين السيد - أعلن حزب الله اللبناني، أنه نفذ هجوما جويا بسرب من المسيرات على المقر المستحدث لقيادة كتيبة المدفعية التابعة للفرقة 146 الإسرائيلية جنوب كابري بالجليل الغربي شمال إسرائيل، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة الإخباريةـ استهدف حزب الله أماكن القيادة الإسرائيلية وتموضع أطقم وضباط إدارة النيران ومرابض المدفعية، وأصابها بشكل مباشر وأوقعهم بين قتيل وجريح. وقبل قليل، أفاد الإعلام الإسرائيلي، بسقوط قتيل وجريحان في استهداف منطقة كابري بالجليل الغربي. يشار إلى أن وتيرة التصعيد تزايدت بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في الأشهر الأخيرة، وذلك بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، فيما تنذر هذه التصعيدات باحتمالات الذهاب إلى حرب غير محسوبة الأبعاد والعواقب بين الجانبين.

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