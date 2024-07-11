انسحاب جيش الاحتلال من مستوطنة بئيري.. تحقيق يكشف التفاصيل

جدة - نرمين السيد - جيش الاحتلال الإسرائيلي

نشر الإعلام الإسرائيلي، تحقيقا لجيش الاحتلال يفيد بأن دبابة قصفت منزلا في مستوطنة بئيري في 7 أكتوبر بذريعة وجود مسلحين مع أسرى وتسببت بقـتل 13 إسرائيليا، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





كما أكد تحقيق لجيش الاحتلال، أن جنود وحدة شلداغ انسحبوا من كيبوتس بئيري في السابع من أكتوبر دون الحصول على تعليمات بذلك من القيادة. وكان قائد الجبهة الداخلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن إجراء تحقيقات بشأن فشلهم في 7 أكتوبر. وقال قائد الجبهة الداخلية لجيش الاحتلال، "لن نحقق نصرا دون إعادة السكان إلى منازلهم".

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