بوتين: نعمل من أجل تعزيز دور بريكس على الساحة الدولية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إننا نسعى من أجل تشكيل عالم متعدد الأقطاب.





وأضاف بوتين، خلال كلمة له أمام المنتدى البرلماني لمجموعة بريكس، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نعمل من أجل تعزيز دور بريكس على الساحة الدولية. كما أكد أنه يتم العمل من أجل توسيع الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

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