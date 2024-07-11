جدة - نرمين السيد - حزب الله أعلن حزب الله اللبناني، استهداف التجهيزات الفنية المستحدثة في موقع المالكية الإسرائيلي، مؤكدا أنه حقق بها إصابة مباشرة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".



يشار إلى أن وتيرة التصعيد تزايدت بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في الأشهر الأخيرة، وذلك بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، فيما تنذر هذه التصعيدات باحتمالات الذهاب إلى حرب غير محسوبة الأبعاد والعواقب بين الجانبين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حزب الله يستهدف التجهيزات الفنية المستحدثة في موقع المالكية الإسرائيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.