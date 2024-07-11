جدة - نرمين السيد - وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

أعلن يوآف جالانت، وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، أنه بحث مع المبعوث الأمريكي إيصال ذخائر مهمة سيتم إرسال بعضها إلى إسرائيل في غضون أيام، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال جالانت، إنه ناقش مع المبعوث الأمريكي التقدم المحرز بشأن اتفاق إطلاق سراح المحتجزين في غزة. يذكر أن يوآف جالانت، قال في وقت سابق، إن إسرائيل في توقيت حساس، وعلينا إبرام صفقة لاستعادة محتجزينا. كما أكد أن إبرام صفقة مع حماس لا يعني التهدئة على الجبهة الشمالية إلا اذا توصلنا لاتفاق مع حزب الله، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جالانت: بحثت مع المبعوث الأمريكي إيصال ذخائر مهمة يرسل بعضها خلال أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.