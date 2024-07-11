جالانت: وصلنا إلى طريق مسدود بمباحثات التوصل لصيغة توافقية لتجنيد الحريديم

جدة - نرمين السيد - قال يوآف جالانت، وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، لقد وصلنا إلى طريق مسدود بمباحثات التوصل لصيغة توافقية لتجنيد الحريديم ولا نستطيع التقدم أكثر، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبينما تستعد إسرائيل للانتقالِ إلى ما تسميه بالمرحلة الثالثة والأخيرة من الحرب على قطاع غزة تلوح في الأفق أزمة ترميم النقصِ الكبيرِ في أعدادِ جنودِ جيشِ الاحتلال، وهي الأزمة التي عبر عنها جالانت. تصريحات جالانت جاءت بالتزامن مع تزايد عددِ الضباطِ الإسرائيليين الراغبين في تركِ الخدمة لنحوِ تسعة أضعاف بحسب وسائلِ إعلام إسرائيلية قالت إن نحو تسعمئة ضابط برتب متفاوتة طالبوا بترك الخدمة العسكرية في حين لم تتجاوز مثل هذه الطلبات سابقا مئة وخمسينَ ضابطا، كما أن المئات من جنودِ الاحتياطِ في جيش الاحتلالِ يغادرون شهريا إلى الخارجِ بدون إبلاغ قادتِهم.

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