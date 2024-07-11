حماس: إسرائيل تواصل المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات

جدة - نرمين السيد - قالت حركة "حماس"، إن إسرائيل تواصل المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات.





وأضافت حماس، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا لم نبلغ من الوسطاء حتى الأن بأي جديد بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وكان زهير الشاعر الكاتب والباحث السياسي بفلسطين، قد أكد إن الضغوطات المتواصلة التي تمارس على أهالي قطاع غزة بشكل بالغ التعقيد والقسوة، تتطلب أن يكون هناك هدنة وتبادل الرهائن والأسرى على أن تليها فترة تهدئة وإدخال المساعدات ومن ثم تجديد هذه الهدنة إلى مزيد من الوقت حتى الوصول إلى الوقف الشامل لإطلاق النار، مشيرا إلى أن نتنياهو يريد الضغط الهائل على أهالي غزة فضلا عن ممارسة الضغط على المفاوضين الفلسطينيين خاصة حركة حماس.

وأضاف زهير، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المجتمع الإسرائيلي وأهالي الأسرى الإسرائيليين يدركون جيدا أن نتنياهو لا يفكر في شئ سوى مستقبله السياسي كما أنه مستعد للتضحية بهم وبحياة أبنائهم ولا يجدون أي وسيلة إلا الضغط من خلال المسيرات والمطالبات باستقالته أو ضرورة خدوعه لمطالبهم من خلال القبول بالصفقة المطروحة وإنهاء معاناة الرهائن بالإفراج عنهم مقابل تحقيق المطالب الفلسطينية.