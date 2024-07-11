العالم اليوم - الذهب يتجاوز 2400 دولار بعد بيانات التضخم الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 يوليو 2024 05:22 مساءً - قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة، الخميس، لتتجاوز 2400 دولار للأونصة، بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة انخفضت على نحو غير متوقع الشهر الماضي مما عزز الرهانات على خفض الفائدة الأميركية.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 12:56 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 2406.99 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 22 مايو.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 2412.60 دولار.

وانخفضت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع، كما كان الارتفاع على أساس سنوي هو الأقل خلال عام مما يُرجح عودة التباطؤ في الأسعار ويُقرب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خطوة أخرى من قرار خفض الفائدة.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في إفادته أمام مجلسي الشيوخ والنواب خلال اليومين الماضيين إلى أن البنك المركزي يقترب من قرار خفض الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 31.63 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى لها منذ 31 مايو.

كما ارتفع البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1008.35 دولار، وزاد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1002.54 دولار.