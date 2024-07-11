الاحتلال: طائرات حربية تغير على سلسلة أهداف لحزب الله

جدة - نرمين السيد - أفاد بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن طائرات حربية تغير على سلسلة أهداف لحزب الله اللبناني، في جنوب لبنان، من بينها مبان عسكرية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.





وقبل قليل، أعلن "حزب الله" اللبناني، عن استهدافه التجهيزات الفنية المستحدثة في موقع المالكية الإسرائيلي.

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