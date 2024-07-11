المرصد الأورومتوسطى: الاحتلال الإسرائيلى يدمر كل أشكال الحياة بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يوليو 2024 05:29 مساءً - قال محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه منذ نهاية الأسبوع الماضي، كثّف الاحتلال الإسرائيلي من استهداف المدنيين، ولكن الأمر زاد مؤخرًا، خاصة عقب إعطاء الاحتلال أوامر بالإخلاء العشوائي والمتضارب لسكان بعض مناطق غزة، مؤكدًا أن الاحتلال يدمر كل أشكال الحياة في قطاع غزة.

جيش الاحتلال يقوم بعمليات عسكرية فى مناطق من المفترض أن تكون آمنة

وأضاف المغبط، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يطلب من سكان مناطق معينة في غزة الإخلاء إلى مناطق أخرى، وعقب تنفيذ المدنيين أوامر الإخلاء يبدأ جيش الاحتلال بعملية عسكرية في مناطق من المفترض أن تكون آمنة، حيث تم استهداف جميع المدنيين الذين يحاولون الابتعاد عن العمليات العسكرية.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف عددا من مدارس الإيواء التي تؤوي النازحين الفلسطينيين وأدى إلى وفاتهم، الأمر الذي يبين وجود نية الاحتلال بتنفيذ إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.