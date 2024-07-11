النرويج تخصص 94 مليون دولار مساعدات دفاع جوي استراتيجي لأوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت النرويج تخصيص أكثر من 94 مليون دولار كمساعدات للدفاع الجوي للقوات الأوكرانية وذلك بعد إعلان دول "الناتو" أن أوكرانيا ستحصل على منظومات دفاع جوي استراتيجية جديدة من الغرب.

وتشمل المنظومات التي تحدثت عنها دول الناتو التي تعقد قمتها في العاصمة الأمريكية واشنطن، "باتريوت" الأمريكية وأنظمة SAMP-T الإيطالية.

وأيضا ستحصل قوات كييف على المنظومات التكتيكية NASAMS و"هوك" وIRIS T-SLM وIRIS T-SLS و "جيبارد".

وذكر رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره أن بلاده ستقوم بنقل بطارية مدفع كاملة مضادة للطائرات من طراز IRIS-T إلى كييف بحلول الخريف.

وأشار أيضا إلى أن النرويج ستنقل 6 طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا.

من جهتها، أكدت روسيا مرارا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في النزاع.

بدوره، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة تذهب إلى أوكرانيا "ستكون هدفا مشروعا لروسيا".