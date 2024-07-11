نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين: هدف "بريكس" خلق الظروف الملائمة للتطوير التدريجي للجميع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف مجموعة "بريكس" يكمن في توفير الظروف الأكثر ملاءمة للتطوير التدريجي لجميع المشاركين في المجموعة.

جاء ذلك خلال حديث الرئيس فلاديمير بوتين أمام الجلسة العامة للمنتدى البرلماني العاشر لدول مجموعة "بريكس"، الذي جرت وقائعه في قصر تافريد بمدينة بطرسبورغ، حيث أعرب بوتين عن قناعته بأنه "بالعمل معا، وبالاتحاد، سنكون قادرين على تحقيق أقصى قدر من الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية والبشرية لبلداننا. وسنتمكن من تعزيز التأثير البناء لمجموعة (بريكس) على العمليات العالمية، لجعل العالم الذي نعيش فيه أكثر أمانا وانسجاما".

ولفت الرئيس الروسي إلى أنه ابتداء من هذا العام، ارتفع عدد الدول المشاركة في "بريكس" إلى عشرة، وهي دول كلها "فريدة من نوعها، تحمل ثقافة وتقاليد عريقة، وتطبق نموذجها الخاص للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية". وأكد بوتين على أن روسيا "تبذل قصارى جهدها لضمان اندماج الأعضاء الجدد في الرابطة بشكل فعال في جميع آلياتها المتعددة التخصصات".

وتستضيف سان بطرسبورغ الروسية يومي 11 - 12 يوليو الجاري فعاليات المنتدى البرلماني العاشر للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس".