الرئيس الجزائري يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ترشحه لولاية رئاسية ثانية، وسط دعم من أبرز الأحزاب السياسية الجزائرية التي تمتلك الأغلبية في البرلمان.

وخلال مقابلة إعلامية أكد تبون "ترشحه لعهدة ثانية"، موضحا أنه "ونزولا عند رغبة الكثير من الأحزاب السياسية وغير السياسية والشباب فقد آن الأوان أن أعلن أنني أترشح لعهدة ثانية بما يسمح به الدستور".

وأضاف الرئيس الجزائري أنه "إذا قرر الشعب التزكية أهلا وسهلا.. وإذا رفض الشعب فهو حر والذي يأتي بعدي يكمل المشوار".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 7 سبتمبر في الجزائر.