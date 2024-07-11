العالم اليوم - نتنياهو: ملتزم بإطار وقف إطلاق النار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 يوليو 2024 07:21 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إنه لا يزال ملتزما بإطار وقف إطلاق النار في غزة الذي يجري التفاوض عليه واتهم حركة حماس بتقديم مطالب تتعارض معه.

,وأضاف نتنياهو في خطاب "أنا ملتزم بالاتفاق الإطاري لإطلاق سراح الرهائن لدينا لكن قتلة حماس متمسكون بمطالب تتعارض معه وتعرض إسرائيل للخطر". لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية شدد أيضا على أن "الضغط على حماس وحده هو الذي سيعيد الرهائن".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر نتنياهو: ملتزم بإطار وقف إطلاق النار .. في رعاية الله وحفظة