العالم اليوم - الرئيس الجزائري يعلن الترشح لولاية رئاسية ثانية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 يوليو 2024 07:21 مساءً - قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، إنه سيترشح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المتوقع إجراؤها في السابع من سبتمبر.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز تبون (78 عاما) بولاية ثانية وأخيرة مدتها خمس سنوات بعد حصوله على دعم الأحزاب السياسية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني. وقال تبون الذي انتخب في ديسمبر 2019 لولاية مدتها خمس سنوات "نزولا عند رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات والشباب، أعلن ترشحي لعهدة ثانية مثلما يسمح الدستور". وينافس في الانتخابات يوسف أوشيش من جبهة القوى الاشتراكية وعبد العالي حساني الشريف، رئيس حركة مجتمع السلم ويدعمه حزب النهضة، ولويزة حنون من حزب العمال وآخرون.

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