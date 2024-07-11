نتنياهو ردا على مطالب حماس: لا نقبلها

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنَّ الحرب في غزة أجبرتنا على دفع أثمان باهظة ولكن سنحقق النصر من خلال هزيمة حماس، معقبا:"أؤكد التزامي بمقترح الصفقة للإفراج عن المحتجزين".





وشدد "نتنياهو" خلال كلمة له بثتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، على تمسكي بالمبادئ الأربعة التي أعلنتها.

وتابع أنه لا يقبل مطالب حماس في المفاوضات، موضحا أن كل صفقة يجب أن تتيح لإسرائيل معاودة القتال لتحقيق أهداف الحرب.

وتابع: "نعمل على إعادة أكبر عدد من المحتجزين الأحياء في المرحلة الأولى من صفقة التبادل".

وفي آخر التطورات، اسُتشهد 34 فلسطينيا على الأقل جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح الفلسطينية.